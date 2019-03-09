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مقتل 10 مدنيين بانفجار لغمين وسط سوريا

مقتل 10 مدنيين بانفجار لغمين وسط سوريا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (سانا) السورية، بمقتل 10 أشخاص على الأقل بينهم أطفال جراء انفجار لغمين من مخلفات عناصر تنظيم الدولة وسط سوريا.

وذكرت الوكالة، أن ثمانية مدنيين قتلوا فيما أصيب 11 آخرون بانفجار لغم من مخلفات المسلحين في محيط قرية أرك ببادية تدمر في محافظة حمص.

كما نقلت الوكالة، أن طفلين لقيا مصرعهما نتيجة انفجار لغم آخر زرعه عناصر تنظيم الدولة في أرض زراعية بقرية نجم الزهور شمال شرقي سلمية بمحافظة حماة.

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