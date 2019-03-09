ادارة معبر رفح: العمل على المعبر غدا فقط لمغادرة الفوج الثاني للمعتمرين

يذكر أن الفوج الاول من معتمري قطاع غزة، غادر باتجاه الديار الحجازية مساء السبت الماضي، وتسمح السلطات المصرية بعودة المسافرين العاديين بالسفر من وإلى قطاع غزة بعد انتهاء سفر أفواج العمرة، لتجنب إعاقة سفرهم.

خاص دنيا الوطنأفادت ادارة معبر رفح البري، ان العمل على المعبر غداً الاحد، سيكون لمغادرة الفوج الثاني من المعتمرين.وأشارت الإدارة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أنه لا يوجد حركة سفر او وصل للمسافرين من والى قطاع غزة.