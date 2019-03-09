الاحتلال يطلق النار نحو ثلاثة فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج جنوب القطاع

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، النار على ثلاثة فلسطينيين، بزعم اقترابهم من السياج جنوب قطاع غزة.موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي: "ثلاثة فلسطينيين اقتربوا من السياج في جنوب قطاع غزة، ثم تسلقوا السياج وعلقوا علم فلسطين، وأطلقت قوات الجيش الاسرائيلي النار نحوهم لإبعادهم".وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد اثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في اطار فعاليات الارباك الليلي، ومسيرات العودة وكسر الحصار.