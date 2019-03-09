دولي

مصرع خمسة أشخاص في تحطم طائرة ركاب صغيرة بولاية فلوريدا

مصرع خمسة أشخاص في تحطم طائرة ركاب صغيرة بولاية فلوريدا
رام الله - دنيا الوطن
لقي خمسة أشخاص حتفهم إثر تحطم طائرة ركاب صغيرة في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأفاد مكتب شريف مقاطعة "بالم بيتش" وهي ثاني أكبر مقاطعة في ولاية فلوريدا، في بيان يوم السبت، بأن ممثلي الوحدة البحرية لمكتب شريف "بالم بيتش" وموظفي إدارة مكافحة الحرائق في المنطقة انتشلوا خمس جثث من داخل الطائرة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكانت الطائرة قد أقلعت من مطار تامبا الدولي وانخفضت للهبوط عند الساعة 15.30 بالتوقيت المحلي لكنها تحطمت في بحيرة أوكشوبي.


 

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