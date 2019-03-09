تقارير جديدة عن نشاط في منشآت صاروخية لكوريا الشمالية

رام الله - دنيا الوطنقالت (الإذاعة الوطنية العامة) الأمريكية: "إن صورا التقطتها الأقمار الصناعية، لمنشآت كورية شمالية أظهرت نشاطا في موقع يستخدم لإطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية".والتقطت شركة (DigitalGlobe) للأقمار الصناعية، صورا يوم 22 شباط/فبراير الماضي، لموقع (سانومدونغ)، الذي كان يستخدم في الماضي لإطلاق بناء الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.كما أظهرت الصور شاحنات نقل ورافعات وعربات على سكك حديدية بالقرب من موقع (سانومدونغ).ونقلت الإذاعة عن خبراء قولهم إنه بدون إمكانية رؤية المنشأة من الداخل أو الحصول على مزيد معلومات فلا يمكن تحديد طبيعة ذلك النشاط بشكل دقيق.وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، ذكرت تقارير أن كوريا الشمالية بدأت في إعادة العمل بموقع (سوهي) لإطلاق الصواريخ ذات الاستخدام المزدوج لاختبار الصواريخ التي تحمل أسلحة نووية وأيضا لإطلاق الصواريخ إلى الفضاء.وأعلن مركز دراسات أمريكي، الأربعاء الماضي، استنادا إلى صور من الأقمار الصناعية، رصد مؤشرات نشاط داخل موقع (سوهي) لإطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية.وذكر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أنه تم رصد معاودة النشاط في (سوهي) بعد يومين فقط من فشل القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وهو ما قد يظهر رد فعل بيونغ يانغ على الرفض الأمريكي لطلب تخفيف العقوبات عليها.وحذر ترامب، الأربعاء الماضي، من أنه سيشعر بخيبة أمل كبيرة، في حال تأكدت صحة التقارير، التي تتحدث عن إعادة بيونغ يانغ موقع (سوهي) إلى العمل.