محافظو قطاع غزة يعقدون اجتماعًا طارئًا

رام الله - دنيا الوطنعقد محافظو محافظات قطاع غزة اليوم السبت اجتماعاً طارئاً في غزة، على إثر الاعتداء على عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس.وقال المحافظون: "إن الاعتداء على حلس مدان، ولا يبشر بخير لغزة، نظرًا لان تداعياته ستكون خطيرة إذا لم يتم الكشف عن الجناة وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة".وأضافوا، أن "حالة الانفلات الأمني في غزة سيكون لها تداعيات خطيرة حيث ان من يكتوي بنيرانه هو من أشعله".وأكدوا خلال اجتماعهم على الالتفاف حول القيادة الفلسطينية الشرعية ممثلة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس حتى تحقيق تطلعات وآمال شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية.