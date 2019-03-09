الجيش الهندي يسقط طائرة مسيرة باكستانية عند الحدود بين الدولتين

رام الله - دنيا الوطن

نقلت (روسيا اليوم)، عن مصادر عسكرية قولها، إن الجيش الهندي أسقط، اليوم السبت، طائرة تجسس من دون طيار تابعة لباكستان فوق ولاية راجستان قرب الحدود بين الدولتين.



وأوضح الموقع، أن القوات الهندية أسقطت الطائرة المسيرة لدى محاولتها دخول المجال الجوي للبلاد، حيث أن هذه هي الطائرة المسيرة الباكستانية الثالثة التي تسقطها القوات الهندية بعد شن نيودلهي غارات جوية على معسكر لتنظيم "جيش محمد" داخل الأراضي الباكستانية في 26 شباط/فبراير الماضي.وبعد يوم من تلك الغارات، بلغ التوتر الذي تصاعد بين القوتين النوويتين إثر هجوم تفجيري في الجزء الهندي من كشمير في 14 شباط/فبراير ذروته، إذ أعلنت باكستان عن إسقاط مقاتلتين هنديتين في معركة جوية فوق حدود البلدين، فيما ذكرت نيودلهي أن سلاحها الجوي أسقط مقاتلة باكستانية وخسر إحدى مقاتلاته.