الديمقراطية: محاولة اغتيال "حلس" تهدف إلى بث الفتنة.. ويجب الكشف عن مرتكبيها

رام الله - دنيا الوطنهنأ نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، قيس عبد الكريم، بنجاة عضو مركزية حركة فتح أحمد حلس من محاولة الاغتيال التي تعرض لها أمس، مستنكراً هذه الجريمة النكراء الخارجة عن كل معاني القيم الوطنية والإنسانية، والتي تهدف إلى بث الفتنة.وشدد عبد الكريم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) على ضرورة إجراء تحقيق فوري، والكشف عن مرتكبي هذه الجريمة النكراء ومن يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة، لوضع حد لهذه الجرائم المتكررة، والعمل من أجل إنهاء الانقسام، وإعادة الوحدة الوطنية والتفاهمات، دون مماطلة.