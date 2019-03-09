شؤون فلسطينية

الطيراوي: أول من شرّع الاغتيال بالمنطقة "الإخوان المسلمين" وحماس تسير على نفس الخطى

الطيراوي: أول من شرّع الاغتيال بالمنطقة "الإخوان المسلمين" وحماس تسير على نفس الخطى
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
 اتهم توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حركة حماس، بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها عضو مركزية فتح أحمد حلس، أمس الجمعة، وسط قطاع غزة.

وأكد الطيراوي خلال حديثه لـ"دنيا الوطن"، أن حماس منذ العام 2007، وهي تستهدف كوادر حركة فتح بغزة، مضيفًا: ليس بغريب عن حماس هذه السياسة، في تصفية معارضيها، فالبداية كانت بمحاولة اغتيال الرئيس محمود عباس، عبر تفجير منزله، غرب مدينة غزة، ثم جاءت بعد ذلك محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ومدير جهاز المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، العام الماضي، ومن بعدها اعتقال كل كوادر الحركة بغزة، وأمس جاءت محاولة اغتيال حلس.

وقال الطيراوي: "لا بد من إدراك أن أول من شرع الاغتيال السياسي، هي جماعة الإخوان المسلمين، عندما قامت بعمليات اغتيال في مصر، واليوم حركة حماس، تواصل المسيرة باغتيال الفتحاويين"، متابعًا: "هؤلاء لا يعرفون الشراكة، وإنما يقومون فقط باغتيال كل من يعارض مشاريعهم، وكل من يفكر أن يكون ندًا لهم".

وأضاف: حماس تتحمل مسؤولية محاولة اغتيال أبو ماهر، بشكل مباشر، بل هي المُتهمة الأولى والأخيرة عن استهداف حلس، بما أنها المسؤولة عن الأمن في قطاع غزة، ومصير المواطنين في رقبتها.

وختم الطيراوي، حديثه، بالتأكيد على أن المطلوب من حركة حماس، الآن، القبض على كل من تورط بمحاولة اغتيال حلس، وليس الاكتفاء بالإدانة والاستنكار.

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