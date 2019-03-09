البرغوثي: محاولة اغتيال "حلس" دنيئة ومُدانة جملة وتفصيلاً

اعتبر أمين عام المبادرة الوطنية، د. مصطفى البرغوثي، محاولة اغتيال عضو

مركزية حركة فتح أحمد حلس في غزة أمس، محاولة دنيئة ومدانة جملة وتفصيلاً.





وطالب البرغوثي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) حركة حماس، باعتبارها حكومة الأمر الواقع هناك، بالكشف عن الجناة الذين قاموا بمحاولة الاغتيال بأسرع وقت، داعياً إلى ضرورة تكاتف الجميع؛ لمنع مثل هذه الجرائم، وتدهور الأوضاع بهذا الاتجاه.



وأضاف البرغوثي أن محاولات الاغتيال المتكررة للقيادات الفلسطينية، لا تخدم إ لا الاحتلال، وزعزعة الأمن والسلام الداخلي الفلسطيني، مشيراً إلى أنه كلما تم الإسراع في الكشف عن الجناة المتسببين بهذه الحوادث، ساهم ذلك في إنقاذ الوضع الداخلي من هذه التطورات الخطيرة.



وأكد البرغوثي، أنه لا سبيل من الخروج من هذه الأوضاع، سوى إنهاء حالة الانقسام وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة، وتكاتف الجميع لمواجهة خطر صفقة العار، ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطن