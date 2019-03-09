الغول: توقيت محاولة اغتيال "حلس" إرباك للساحة الفلسطينية واعلاء للتناقضات الداخلية

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول: إن الجبهة تدين بشدة محاولة التعرض لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس، معتبراً ذلك مؤشراً خطيراً، ويجب متابعته لكشف من يقف وراء هذه العملية.وأضاف الغول لاذاعة (صوت فلسطين)، أن هذه المحاولة في هذا التوقيت بالذات، تأتي في إطار إرباك الساحة الفلسطينية، وإعلاء للتناقضات الداخلية، واستهداف العلاقات الفلسطينية- الفلسطينية، الأمر الذي يجب العمل على قطع الطريق عليه، مؤكداً أن على حركة حماس، ومن مصلحة الجميع، الكشف عن الفاعلين ومحاسبتهم، وتقديم الحقيقة لشعبنا عامة، ولحركة فتح خاصة.