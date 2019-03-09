العوض: محاولة اغتيال "حلس" مُقدمة لإشاعة أجواء من الفوضى في "غزة"



وطالب العوض في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) سلطة الأمر الواقع في القطاع، بأن تتحرك للقبض على الجناة ومحاسبتهم دون مواربة، مؤكداً أن حركة حماس لا يجوز لها التنصل من مسؤولياتها تحت أي ذريعة.









رام الله - دنيا الوطنوصف عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، محاولة اغتيال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس بالجبانة، مؤكداً أن هذه الجريمة مقدمة لإشاعة أجواء من الفوضى في قطاع غزة.