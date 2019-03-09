الزق: ما يحدث بغزة مؤامرة واضحة لضرب الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة

قال أمين سر هيئة العمل الوطني، محمود الزق: إن من حاول اغتيال عضو اللجنة

المركزية لحركة فتح أحمد حلس، يهدف إلى زرع الفتنة والدمار في صفوف شعبنا،

مؤكداً أنها عملية جبانة ومدانة ومستنكرة من كافة القوى السياسية الوطنية.



وأكد الزق في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، أن القيام بمثل هذا الفعل في هذا التوقيت ما هو إلا مؤامرة واضحة لضرب الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة، محملاً حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة المسوؤلية الكاملة عن هذه الجريمة، وطالبها بالكشف

عن من قام بهذا الفعل الجبان ومحاسبته.









رام الله - دنيا الوطن