تنفيذية المنظمة: محاولة اغتيال "حلس" اغتيال للجهد المصري وإفشال لجهود لجنة الانتخابات

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف: إن محاولة اغتيال عضو اللجنة المركزية، أحمد حلس، جبانة وتهدف إلى خلط الأوراق، وبث حالة من الفوضى، مشيراً إلى أن الوصول إلى شخصيات وطنية، يأتي في إطار محاولات إرباك الوضع الفلسطيني.وأكد أبو يوسف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) أن من يتحمل مسؤولية ذلك، هي أجهزة حماس بصفتها سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة، ولا بد من الاستجابة لمطلب الفصائل الوطنية، بفتح تحقيق لمعرفة الفاعلين ومحاسبتهم؛ لقطع الطريق على أية محاولات اخرى.