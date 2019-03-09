شعث: القيادة ذاهبة إلى الأمم المتحدة والجنائية الدولية شاءت أمريكا أم أبت

رام الله - دنيا الوطنقال مستشار الرئيس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، دكتور نبيل شعث: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتنسيق مع نتنياهو، يضغط على القيادة؛ لدفعها إلى الاستسلام، مشيراً إلى أن ذلك لن يحدث أبداً، لأننا صامدون على أرضنا.وأكد شعث في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) إن القيادة ذاهبة إلى الأمم المتحدة، شاءت أمريكا أم أبت، حتى لو استخدمت واشنطن الفيتو في مجلس الأمن، كما سيتم التوجه المحكمة الجنائية الدولية.وشدد شعث، على أن السرقة الإسرائيلية والدعم الأمريكي المفوضح لها، لن يثنينا أبداً عن الاستمرار في مطالبتنا بحقنا في كل المحافل الدولية، وفضح جرائمهم المُخالفة لكل الشرائع الدولية.في موضوع آخر، رحب شعث بتخفيف حكومة جنوب أفريقيا مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل، مشيراً إلى أنه كان قد أتخذ قراراً سابقاً من قبل الحزب الوطني الأفريقي، بقطع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل إلى أن تلتزم الأخيرة بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لكن ضعوطاً كبيرة تمارس على جنوب أفريقيا من الاحتلال؛ لكنها تساندنا في نضالنا، ولها مواقف سابقة، دعمت فيها فلسطين بشكل كبير.