تشييع جثمان الشاب عرفات الذي استشهد برصاص الاحتلال الجمعة





واستُشهد عرفات، في الجمعة 50، (جمعة المرأة الفلسطينية) من مسيرات العودة وكسر الحصار، إثر قمع قوات الاحتلال لهذه المسيرات على الحدود الشرقية للقطاع.

رام الله - دنيا الوطنشيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا الفلسطيني، ظهر اليوم السبت، جثمان الشاب تامر خالد عرفات، الذي استشهد أمس الجمعة، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال شرقي محافظة رفح، جنوب قطاع غزة.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن موكب التشييع انطلق من أمام مستشفى أبو يوسف النجار، باتجاه منزل ذويه لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أن يُصلى عليه، ودفنه في مقبرة الشهداء شرق المحافظة.