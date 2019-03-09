شؤون فلسطينية

تشييع جثمان الشاب عرفات الذي استشهد برصاص الاحتلال الجمعة

تشييع جثمان الشاب عرفات الذي استشهد برصاص الاحتلال الجمعة
تشييع جثمان الشاب عرفات
رام الله - دنيا الوطن
شيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا الفلسطيني، ظهر اليوم السبت، جثمان الشاب تامر خالد عرفات، الذي استشهد أمس الجمعة، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال شرقي محافظة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن موكب التشييع انطلق من أمام مستشفى أبو يوسف النجار، باتجاه منزل ذويه لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أن يُصلى عليه، ودفنه في مقبرة الشهداء شرق المحافظة.

واستُشهد عرفات، في الجمعة 50، (جمعة المرأة الفلسطينية) من مسيرات العودة وكسر الحصار، إثر قمع قوات الاحتلال لهذه المسيرات على الحدود الشرقية للقطاع.

أخبار ذات صلة

الديمقراطية: محاولة اغتيال &#34;حلس&#34; تهدف إلى بث الفتنة.. ويجب الكشف عن مرتكبيها

الديمقراطية: محاولة اغتيال "حلس" تهدف إلى بث الفتنة.. ويجب الكشف عن مرتكبيها

الطيراوي: أول من شرّع الاغتيال بالمنطقة &#34;الإخوان المسلمين&#34; وحماس تسير على نفس الخطى

الطيراوي: أول من شرّع الاغتيال بالمنطقة "الإخوان المسلمين" وحماس تسير على نفس الخطى

البرغوثي: محاولة اغتيال &#34;حلس&#34; دنيئة ومُدانة جملة وتفصيلاً

البرغوثي: محاولة اغتيال "حلس" دنيئة ومُدانة جملة وتفصيلاً

الغول: توقيت محاولة اغتيال &#34;حلس&#34; إرباك للساحة الفلسطينية واعلاء للتناقضات الداخلية

الغول: توقيت محاولة اغتيال "حلس" إرباك للساحة الفلسطينية واعلاء للتناقضات الداخلية

العوض: محاولة اغتيال &#34;حلس&#34; مُقدمة لإشاعة أجواء من الفوضى في &#34;غزة&#34;

العوض: محاولة اغتيال "حلس" مُقدمة لإشاعة أجواء من الفوضى في "غزة"

الزق: ما يحدث بغزة مؤامرة واضحة لضرب الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة

الزق: ما يحدث بغزة مؤامرة واضحة لضرب الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة

تنفيذية المنظمة: محاولة اغتيال &#34;حلس&#34; اغتيال للجهد المصري وإفشال لجهود لجنة الانتخابات

تنفيذية المنظمة: محاولة اغتيال "حلس" اغتيال للجهد المصري وإفشال لجهود لجنة الانتخابات

شعث: القيادة ذاهبة إلى الأمم المتحدة والجنائية الدولية شاءت أمريكا أم أبت

شعث: القيادة ذاهبة إلى الأمم المتحدة والجنائية الدولية شاءت أمريكا أم أبت

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: محاولة اغتيال &#34;حلس&#34; تهدف إلى بث الفتنة.. ويجب الكشف عن مرتكبيها

الديمقراطية: محاولة اغتيال "حلس" تهدف إلى بث الفتنة.. ويجب الكشف عن مرتكبيها

البرغوثي: محاولة اغتيال &#34;حلس&#34; دنيئة ومُدانة جملة وتفصيلاً

البرغوثي: محاولة اغتيال "حلس" دنيئة ومُدانة جملة وتفصيلاً

العوض: محاولة اغتيال &#34;حلس&#34; مُقدمة لإشاعة أجواء من الفوضى في &#34;غزة&#34;

العوض: محاولة اغتيال "حلس" مُقدمة لإشاعة أجواء من الفوضى في "غزة"

الزق: ما يحدث بغزة مؤامرة واضحة لضرب الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة

الزق: ما يحدث بغزة مؤامرة واضحة لضرب الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة

تشييع جثمان الشاب عرفات الذي استشهد برصاص الاحتلال الجمعة

تشييع جثمان الشاب عرفات الذي استشهد برصاص الاحتلال الجمعة

حصاد الأسبوع: 4 شهداء وإصابة 5 إسرائيليين و75 مواجهة

حصاد الأسبوع: 4 شهداء وإصابة 5 إسرائيليين و75 مواجهة

عريقات يلتقي سفراء كندا في فلسطين والأردن وإسرائيل

عريقات يلتقي سفراء كندا في فلسطين والأردن وإسرائيل

مصرع طفلة في حادث دهس جنوب جنين

مصرع طفلة في حادث دهس جنوب جنين

منوعات

وفاة الفنان الأردني سعد الدين عطية

وفاة الفنان الأردني سعد الدين عطية

آثار عايرت دينا بفيلمها الإباحي المُسرب.. قصص مشاهير عايروا زملائهم وكشفوا أموراً مُحرجة علناً

آثار عايرت دينا بفيلمها الإباحي المُسرب.. قصص مشاهير عايروا زملائهم وكشفوا أموراً مُحرجة علناً

صورة مؤثرة للمنزل الذي ترعرت فيه السيدة فيروز في بيروت

صورة مؤثرة للمنزل الذي ترعرت فيه السيدة فيروز في بيروت

فريال يوسف: &#34;أنا بخلي الرجل يسيح قبل ما يوصلي&#34;

فريال يوسف: "أنا بخلي الرجل يسيح قبل ما يوصلي"

وفاة ملكة جمال الكون قبل يوم من عيدها العشرين

وفاة ملكة جمال الكون قبل يوم من عيدها العشرين

منى الشاذلي تدخل منزل ليلى مراد وابن الاخيرة يعترض.. شاهدوا رقي ذوقها

منى الشاذلي تدخل منزل ليلى مراد وابن الاخيرة يعترض.. شاهدوا رقي ذوقها

خالد يوسف يحتفل رغم وجود شهيرات في السجن بسببه بعد الفيديوهات الفاضحة

خالد يوسف يحتفل رغم وجود شهيرات في السجن بسببه بعد الفيديوهات الفاضحة

أحمد إبراهيم يكشف فارق العمر بينه وبين أنغام بنفسه للمرة الأولى

أحمد إبراهيم يكشف فارق العمر بينه وبين أنغام بنفسه للمرة الأولى

شاهيد كابور يستفز مشاعر الفقراء بهذه الصورة

شاهيد كابور يستفز مشاعر الفقراء بهذه الصورة

ماذا قال محمد رمضان بعد تفوقه على ويل سميث؟

ماذا قال محمد رمضان بعد تفوقه على ويل سميث؟

عربي

12 قتيلًا وجريحًا في تفجير شمال العراق

12 قتيلًا وجريحًا في تفجير شمال العراق

لأول مرة في لبنان.. نساء في سلاح الجو

لأول مرة في لبنان.. نساء في سلاح الجو

تبادل للهدايا بين السعودية وقطر

تبادل للهدايا بين السعودية وقطر

عمر البشير يُطلق سراح المعتقلات السودانيات

عمر البشير يُطلق سراح المعتقلات السودانيات