الرجوب: حماس حاولت اغتيال "حلس" لخلط الأوراق والتهرب من استحقاقات الشعب



وتعتبر هذه الجريمة محاولة اغتيال للجهد المصري لإنهاء الانقسام والتي تزامنت مع وجود وفدها الأمني في القطاع، بالإضافة إلى إفشال جهود وفد لجنة الانتخابات الذي كان يجري لقاءات في القطاع مع الفصائل في إطار التحضير للانتخابات.



صغيرة وكبيرة في القطاع.وأضاف الرجوب في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) أن حركة حماس لديها قناعة بأن عليها استحقاقات، يجب دفعها للمواطنين، الذي يعيشون تحت حصار ظالم منها، ومن الاحتلال، واستحقاقات أخرى تهدف إلى إعادة اللحمة إلى شعبنا الفلسطيني،ولذلك إدارة ظهرها للانقلاب الأسود الذي نفذته من أجل تحقيق أهدافها الحزبية والشخصية لقادتها.وأوضح الرجوب أن حركة حماس هدفت من وراء محاولة الاغتيال هذه، لأن تفشل الجهود المبذولة من أجل إعادة اللحمة للشعب الفلسطيني، التي تقودها القيادة والشقيقة مصر، لأنها لا تملك أي شيء تقدمه سوى الحفاظ على مصالحها.وتابع الرجوب "حماس ومنذ ثلاثة أسابيع وبعد الهبة الشعبية المؤيدة للقيادة، والرئيس محمود عباس، ورفض الجماهير الظلم الواقع عليهم، نتيجة انقلاب حماس، أدركت أنها بدأت تفقد السيطرة، وهو مؤشر خطير بالنسبة لهم، ولهذا لجأت لمحاولة الاغتيال الفاشلة هذه".وطالب الرجوب الفصائل الوطنية، باتخاذ موقف واضح بإدانة جرائم حماس، وعدم الوقوف على الحياد، ومصارحة الشعب من الذي يفشل جهود إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة إلى شعبنا، الأمر الذي يمكن أن يكون أداة ضغط عليها للانصياع لإرادةالشعب.