حصاد الأسبوع: 4 شهداء وإصابة 5 إسرائيليين و75 مواجهة

رام الله - دنيا الوطنشهد حصاد الأسبوع الماضي استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة العشرات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، فيما أصيب 5 إسرائيليين خلال عدة مواجهات في الضفة الغربية وغزة، ليشهد الأسبوع اندلاع 75 مواجهة، تخللها تفجير عبوات ناسفة محلية الصنع في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة.ففي أمس الجمعة، استشهد الشاب تامر خالد مصطفى عرفات (23 عام) من محافظة رفح برصاص الاحتلال، وأصيب 57 فلسطينيا بالرصاص الحي في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة لعشرات حالات الاختناق، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة نحو بيت سيرا، ومستوطنة "بيتار وعيليت"، وذلك خلال 19 مواجهة تخللها تفجير عبوة ناسفة في مستوطنة "أشكول"، ومستوطنة "نتيفوت".ويوم الخميس أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي في غزة، إضافة لبضع حالات اختناق في الضفة، كما أعلن عن إصابة جندي بالحجارة في مخيم الدهيشة وإصابة مستوطنة بالحجارة في شارع الخليل بالقدس، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة على مركبات الاحتلال العسكرية في كل من كوبر، بيت ريما، مستوطنة شاعر هنيغف، ومستوطنة بيت إيل، وذلك ضمن 13 مواجهة تخللها تفجير عبوات ناسفة في مخيم جنين، مستوطنة أشكول، وشرق خانيونس.ويوم الأربعاء، استشهد الفتى سيف الدين عماد ناصر أبو زيد (15 عاماً) برصاص الاحتلال شرقي مدينة غزة، وأصيب 5 فلسطينيين بالرصاص الحي في الضفة وغزة، فيما أصيب مستوطن إسرائيلي بالحجارة في سلوان، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة تجاه مركبات وجنود الاحتلال في مناطق الخضر، وبيت أمر، وأحصيت 13 مواجهة بين فلسطينيين وجنود الاحتلال في الضفة وغزة، تخللها تفجير عبوات ناسفة في مستوطنة "أشكول"، ومستوطنة "شاعر هنيغف".وفي منتصف الأسبوع، أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي في غزة، وذلك ضمن 8 مواجهات تخللها تفجير عبوة ناسفة في مستوطنة "مفلاسيم" شرق مخيم البريج، ومستوطنة "أشكول".ويوم الاثنين الماضي، استشهد الشابان أمير محمود دراج (20 عاماً) من خربثا المصباح برصاص الاحتلال ويوسف رائد محمد سليمان عنقاوي (20 عاماً) من بيت سيرا برصاص الاحتلال في كفر نعمة، وأصيب خلال الحادث شاب ثالث، بعد زعم الاحتلال تنفيذهم عملية دهس، أصيب على إثرها جنديان أحدهما بحالة الخطر، فيما ألقى مجموعة من الشبان زجاجات حارقة على قوات الاحتلال في كفر نعمة، وذلك ضمن 7 مواجهات.ويوم الأحد، ألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة صوب مركبات الاحتلال في منطقة الخضر، وأحصي خلاله اندلاع 6 مواجهات.وأما يوم السبت، فقد اعتقلت قوات الاحتلال شاب قرب يعبد وبحوزته سكين بحجة نيته تنفيذ عملية طعن، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة شرق رفح، شرق مخيم البريج، الخضر، ومستوطنة بيت إيل، وذلك ضمن 9 مواجهات تخللها تفجير عبوة ناسفة شرق رفح، شرق مخيم البريج، الخضر.