عريقات يلتقي سفراء كندا في فلسطين والأردن وإسرائيل





ودعا عريقات الحكومة الكندية للاستناد إلى القانون الدولي والشرعية الدولية فى تصويتها فى الأمم المتحدة، وباقى المؤسسات والمنظمات الدولية، مثمناً الرسالة الخطية التى تسلمها من ممثل كندا فى فلسطين، بالتزام كندا بعدم نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، مؤكداً التزام دولة فلسطين برؤية الرئيس محمود عباس، التى طرحها أمام مجلس الأمن الدولي فى 20/02/2018.



وعلى صعيد المصالحة، وإزالة أسباب الانقسام، اعتبر عريقات أن الطريق إلى تحقيق ذلك، يتمثل بالتنفيذ الأمين والدقيق لاتفاق 2017.



وفى نهاية اللقاء، قدم عريقات مجموعة من الوثائق والدراسات التى أعدتها وحدة دعم المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بجرائم الحرب التى ترتكبها سلطة الاحتلال (إسرائيل)، وخاصة ضد مسيرات العودة السلمية فى قطاع غزة، والقدس، وباقى أرض دولة فلسطين المحتلة.

وشدد عريقات على أن حرية واستقلال الشعب الفلسطيني، تشكل نقطة الارتكاز للأمن والسلام والاستقرار فى المنطقة والعالم، بعيداً عن سياسات وممارسات سلطة الاحتلال (إسرائيل) باستمرار النشاطات الاستيطانية الاستعمارية، وخاصة فى مدينة القدس المحتلة وما حولها، والإعدامات الميدانية والتطهير العرقي، مقدماً التهديد بهدم قرية (الخان الأحمر) كمثال، والاعتقالات، وهدم البيوت، ومصادرة الأراضي.