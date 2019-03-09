مصرع طفلة في حادث دهس جنوب جنين
رام الله - دنيا الوطن
لقيت طفلة مصرعها اليوم السبت، في حادث دهس، جنوب مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الشرطة، لؤي ارزيقات في بيان: إن الطفلة من سكان قرية صانور جنوب جنين، وتبلغ من العمر (عامين)، حيث توفيت بحادث دهس وقع على دوار صانور، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
لقيت طفلة مصرعها اليوم السبت، في حادث دهس، جنوب مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الشرطة، لؤي ارزيقات في بيان: إن الطفلة من سكان قرية صانور جنوب جنين، وتبلغ من العمر (عامين)، حيث توفيت بحادث دهس وقع على دوار صانور، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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