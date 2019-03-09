مصرع طفلة في حادث دهس جنوب جنين

رام الله - دنيا الوطنلقيت طفلة مصرعها اليوم السبت، في حادث دهس، جنوب مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.وقال المتحدث باسم الشرطة، لؤي ارزيقات في بيان: إن الطفلة من سكان قرية صانور جنوب جنين، وتبلغ من العمر (عامين)، حيث توفيت بحادث دهس وقع على دوار صانور، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).