داخلية غزة: اعتقال اثنين من مُطلقي النار على "حلس" وجاري اعتقال آخرين

رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، ظهر اليوم السبت، اعتقال الأجهزة الأمنية، لاثنين من المشاركين في إطلاق النار على سيارة عضو اللجنة المركزية لحركة، فتح أحمد حلس.





وقال الناطق باسم الوزارة، إياد البزم، في تصريح صحفي: إن الأجهزة الأمنية، اعتقلت اثنين من المشاركين في إطلاق النار على سيارة القيادي أحمد حلس.





وأوضح البزم، أنه تم ضبط السيارة المستخدمة بالعملية، مشيراً إلى أن العمل يتواصل لاعتقال اثنين آخرين.





وتابع البزم: "نؤكد أننا لن نسمح لأحد بالعبث في ساحتنا الداخلية، وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة في سبيل المحافظة على حالة الأمن والاستقرار في قطاع غزة".





يذكر، أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، تعرض أمس الجمعة، لإطلاق نار وسط قطاع غزة.