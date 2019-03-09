قوى رام الله والبيرة تدعو للمشاركة في وقفة دعم الأسرى غداً الأحد

رام الله - دنيا الوطندعت قوى رام الله والبيرة، السبت، إلى المشاركة الفاعلة في الوقفات، المقرر تنظيمها خلال الأيام المقبلة، دعماً للأسرى، وتقديراً لموقف جنوب أفريقيا، الداعم لنضال شعبنا.ودعت القوى إلى المشاركة في الوقفة غداً الأحد 10/3 الساعة الثانية ظهراً، على دوار المنارة برام الله، رفضاً لأجهزة التشويش المسرطنة، ورفضاً للقمع اليومي للأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال.كما دعت إلى المشاركة في الوقفة أمام ممثلية جنوب أفريقيا الاثنين 11/3 الساعة الواحدة ظهراً، تحية لموقفها بحفظ التمثيل الدبلوماسي مع دولة الاحتلال، وتقديراً لموقفها الداعم لنضال شعبنا المشروع.واعتبرت الجمعة المقبلة 15/3 يوماً للتصعيد الميداني على جميع نقاط الاحتكاك في الريسان والمغير وبلعين ونعلين، تأكيداً على حقنا في المقاومة الشعبية، ورفضاً للواقع الاستيطان الاستعماري فوق أرضنا.كما دعت للمشاركة في مؤتمر حركة المقاطعة (BDS) المقرر السبت 16/3 المقبل في الهلال الأحمر، وأهمية تعزيز ثقافة المقاطعة، ومواجهة التطبيع بكل أشكاله.وأكدت القوى، رفضها للأوهام التي يحاول غرينبلات تسويقها ضمن (صفقة القرن) التي تمثل الوجه القبيح لتعاون الولايات المتحدة، مع دولة الاحتلال في محاولة تصفية حقوق شعبنا، وهو ما لم يتم ولن يتم، وسيفشلها شعبنا بإرادته ونضاله المتواصل.