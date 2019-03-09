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شؤون فلسطينية

منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي يناقشان عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية

منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي يناقشان عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية
استيطان
رام الله - دنيا الوطن
عقدت منظمة التعاون الإسلامي بالاشتراك مع البرلمان الأوروبي في مقره في بروكسل اليوم ندوة حول "توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية".

وعكس الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن دول، من بينهم أعضاء في البرلمان الأوروبي، وخبراء قانونيون، وصحفيون، ودبلوماسيون، ونشطاء، روح التعاون ورغبة منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي في تعزيز الحوار والشراكة والتعاون وذلك تنفيذا للمسؤوليات الجماعية تجاه التحديات المشتركة بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وأبرزت السفيرة عصمت جهان، الممثل الدائم للمنظمة لدى الاتحاد الأوروبي، في كلمتها الافتتاحية أن القضية الفلسطينية قضية أساسية وحساسة بالنسبة للمنظمة. وتحدث في الجلسة الافتتاحية كذلك السفير عبد الرحيم الفرا من بعثة فلسطين في بروكسيل فشدد على أهمية تنفيذ القرارات والاتفاقات ذات الصلة المتعلقة بحل الدولتين مع جميع انعكاساتها.

وألقى السفير علي قوطالي، مدير شؤون فلسطين والقدس، كلمة في الاجتماع، نيابة عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أعرب فيها عن امتنان منظمة التعاون الإسلامي للبرلمان الأوروبي للمشاركة في تنظيم هذه الفعالية واستضافتها حيث أتاحت فرصة لإجراء حوار مفتوح وبناء حول المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية بوصفها عقبة رئيسية في طريق حل الدولتين.

وحثت منظمة التعاون الإسلامي، في بيانها، الاتحاد الأوروبي على الاضطلاع بدور فاعل في إطلاق عملية سلام برعاية متعددة الأطراف ومدها بالإلهام بحيث ترتكز على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وأشارت منظمة التعاون الإسلامي أيضا إلى أن اعتراف دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين ودعم انضمامها إلى الأمم المتحدة عضوا كامل العضوية سوف يساعد في تحقيق الأهداف المنشودة سعيا للوصول إلى حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

شارك في هذه الفعالية كل من الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والسفير الدكتور رياض منصور، الممثل الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، بوصفهما متحدثين رئيسيين إضافة إلى متحدثين ومشاركين آخرين من البرلمان الأوروبي.

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