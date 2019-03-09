تفاصيل الاعتداء على سيارة مدير فرع الشمال بشركة توزيع كهرباء غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة: إن اعتداءً استهدف قبل عدة أيام، سيارة مدير مقر الشمال، ما أدى إلى احتراقها أثناء اصطفافها أمام منزله فجراً.وأضافت الشركة في بيان لها: "في الوقت الذي تجاهد فيه شركة توزيع الكهرباء، وجميع طواقمها العاملة وموظفوها لتأمين الخدمة للمواطنين في قطاع غزة في ظل أزمة الكهرباء، التي تعصف بالقطاع منذ سنوات، وفي ظل التصدي لظواهر سلبية خارجة عن عاداتنا وتقاليدنا وتعاليم ديننا الحنيف، والتي تتمثل بسرقة التيار الكهربائي، وتمديد خطوط غير شرعية، بهدف الاستحواذ على حقوق غيرهم ومصادرتها، تتفاجأ الشركة بين الفينة والأخرى بتسجيل اعتداءات تطال بعض موظفي الشركة أو آلياتها أو مرافقها، وهي بمجملها تصرفات فردية غير وطنية وغير مسؤولة.وتابعت في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "وقد كان آخر تلك الاعتداءات، الاعتداء الذي طال سيارة مدير مقر الشمال، وأدى إلى احتراقها أثناء اصطفافها أمام منزله فجراً قبل عدة أيام، في سلوك خارج عن أخلاق شعبنا، ويفتقد لأدني مستويات المسؤولية الاخلاقية والوطنية".وأكدت الشركة أنها "إذ تُقدر جهود وزارة الداخلية بكل مكوناتها وإدارة المباحث العامة، خاصة في سرعة الاستجابة، وسرعة إلقاء القبض على المشتبه به، فإنها توجه شكرها لكل من ساهم ووقف بجانبها في هذه القضية، وتدعو الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحق الفاعلين".وعبرت شركة توزيع الكهرباء، عن أسفها الشديد واستنكارها البالغ لوقوع هذا الاعتداء المؤسف، وهي تؤكد بأنها كمؤسسة وطنية عريقة، لن تتهاون مطلقاً في التصدي لأي اعتداء يطال موظفيها أو مرافقها أو مركباتها أو سمعتها، وستواصل عملها بكل مهنية واقتدار، وستتصدى لكل من يسلب حقوق المواطنين من الكهرباء عبر التعدي السافر وغير الوطني على شبكة الكهرباء ومرافقها المختلفة، وعبر الاستباحة غير الأخلاقية لتلك المقدرات.وعليه؛ فإن الشركة تُهيب بالجمهور الكريم مساندة جهودها في التصدي لتلك الظواهر والتعديات، والإبلاغ عنها عبر الرقم 133 أو عبر التبليغ مباشرة في أي مرفق من مرافق الشركة.