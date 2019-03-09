الصحة تُتلف 14 طناً من مواد فاسدة لصناعة الحلوى



وتهيب الوزارة بأصحاب جميع المنشأت الغذائية التقيّد بالشروط الصحيّة والبيئيّة، مؤكدة أن هذا، يأتي ضمن هدف الوزارة، بالحرص على التأكد من سلامة وصلاحية كافة أنواع المواد الغذاية المقدمة للمواطنين في فلسطين.

رام الله - دنيا الوطنأتلفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، ما يزيد على 14 طناً من مواد أساسية منتهية الصلاحية، لصناعة قوالب الحلوى في مصنع شمال محافظة الخليل.وقامت طواقم صحة البيئة في مديرية صحة شمال الخليل، بجولة تفتيشية على المصنع، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين، من حيث تاريخ الصلاحية، وظروف التخزين، ونظافة العمل، ومطابقة المنتجات للشروط الصحية الواجب العمل بها، حيث تم ضبط المواد الفاسدة وإتلافها.وأكدت وزارة الصحة، أنها تعمل بشكل دوري على تفقد كافة الشروط الصحية في المنشأت الغذائية المختلفة، في كافة محافظات الوطن، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.