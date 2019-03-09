حماس: ننتظر رد أبومازن على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة حماس اليوم السبت، التزامها بما التزمت به الفصائل الفلسطينية في اتفاقي 2005 و2011 بالرعاية المصرية، حول المصالحة.وقال المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع، في بيان صحفي "جاهزون لتطبيق ذلك مع انفتاحنا على كل الحلول، التي تخدم مصالح شعبنا الفلسطيني، وتحافظ على حقوقه".وأضاف: "حماس أبلغت السيد حنا ناصر في زيارته الأخيرة موافقتها على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، بإشراف حكومة وحدة وطنية، والتوافق فيما بعد على انتخابات المجلس الوطني، وتنتظر الإجابة، والرد على ذلك من قبل رئيس السلطة".وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، التقى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، في مكتبه بمدينة غزة.