عاجل

  • الداخلية: ضبط السيارة المستخدمة بعملية إطلاق النار وتواصل العمل لاعتقال اثنين آخرين

  • الأجهزة الأمنية تعتقل اثنين من المشاركين بإطلاق النار على سيارة القيادي بفتح أحمد حلس

  • وزارة التعليم العالي الجزائرية تقرر تقديم موعد عطلة الربيع وتعطيل الجامعات اعتبارا من الأحد

شؤون فلسطينية

حماس: ننتظر رد أبومازن على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية

حماس: ننتظر رد أبومازن على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مع رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة حماس اليوم السبت، التزامها بما التزمت به الفصائل الفلسطينية في اتفاقي 2005 و2011 بالرعاية المصرية، حول المصالحة.

وقال المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع، في بيان صحفي "جاهزون لتطبيق ذلك مع انفتاحنا على كل الحلول، التي تخدم مصالح شعبنا الفلسطيني، وتحافظ على حقوقه".

وأضاف: "حماس أبلغت السيد حنا ناصر في زيارته الأخيرة موافقتها على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، بإشراف حكومة وحدة وطنية، والتوافق فيما بعد على انتخابات المجلس الوطني، وتنتظر الإجابة، والرد على ذلك من قبل رئيس السلطة".

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، التقى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، في مكتبه بمدينة غزة.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تحتجز رعاة أغنام وناشطين في الأغوار

قوات الاحتلال تحتجز رعاة أغنام وناشطين في الأغوار

محكمة إسرائيلية توجه لائحة اتهام للمساعد الأول للشهيد نعالوة

محكمة إسرائيلية توجه لائحة اتهام للمساعد الأول للشهيد نعالوة

منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي يناقشان عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية

منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي يناقشان عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية

تفاصيل الاعتداء على سيارة مدير فرع الشمال بشركة توزيع كهرباء غزة

تفاصيل الاعتداء على سيارة مدير فرع الشمال بشركة توزيع كهرباء غزة

الصحة تُتلف 14 طناً من مواد فاسدة لصناعة الحلوى

الصحة تُتلف 14 طناً من مواد فاسدة لصناعة الحلوى

ما هي خيارات السلطة الفلسطينية لمواجهة أزمتها المالية؟

ما هي خيارات السلطة الفلسطينية لمواجهة أزمتها المالية؟

وزارة التربية: إطلاق المرحلة الخامسة لتسوية أوضاع مؤسسات التعليم العالي بقطاع غزة

وزارة التربية: إطلاق المرحلة الخامسة لتسوية أوضاع مؤسسات التعليم العالي بقطاع غزة

الجهاد الإسلامي تُعلّق على حادثة إطلاق النار التي استهدفت حلس

الجهاد الإسلامي تُعلّق على حادثة إطلاق النار التي استهدفت حلس

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تحتجز رعاة أغنام وناشطين في الأغوار

قوات الاحتلال تحتجز رعاة أغنام وناشطين في الأغوار

الصحة تُتلف 14 طناً من مواد فاسدة لصناعة الحلوى

الصحة تُتلف 14 طناً من مواد فاسدة لصناعة الحلوى

وزارة التربية: إطلاق المرحلة الخامسة لتسوية أوضاع مؤسسات التعليم العالي بقطاع غزة

وزارة التربية: إطلاق المرحلة الخامسة لتسوية أوضاع مؤسسات التعليم العالي بقطاع غزة

القواسمي: إدارة ترامب ونتنياهو يتحملان مسؤولية ونتائج قراراتهما

القواسمي: إدارة ترامب ونتنياهو يتحملان مسؤولية ونتائج قراراتهما

بينهم أربعة محكومون بالمؤبد.. ستة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في السجون

بينهم أربعة محكومون بالمؤبد.. ستة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في السجون

بناه قبل 8 سنوات.. الاحتلال يجبر المقدسي عليوات على هدم منزله

بناه قبل 8 سنوات.. الاحتلال يجبر المقدسي عليوات على هدم منزله

المجلس الوطني: محاولة اغتيال حلّس مُدانة وخارجة عن تقاليد العمل الوطني

المجلس الوطني: محاولة اغتيال حلّس مُدانة وخارجة عن تقاليد العمل الوطني

مجدلاني يُدين محاولة اغتيال حلس ويعتبرها مُقدمة لاستهداف الحالة الوطنية

مجدلاني يُدين محاولة اغتيال حلس ويعتبرها مُقدمة لاستهداف الحالة الوطنية

منوعات

وفاة الفنان الأردني سعد الدين عطية

وفاة الفنان الأردني سعد الدين عطية

آثار عايرت دينا بفيلمها الإباحي المُسرب.. قصص مشاهير عايروا زملائهم وكشفوا أموراً مُحرجة علناً

آثار عايرت دينا بفيلمها الإباحي المُسرب.. قصص مشاهير عايروا زملائهم وكشفوا أموراً مُحرجة علناً

صورة مؤثرة للمنزل الذي ترعرت فيه السيدة فيروز في بيروت

صورة مؤثرة للمنزل الذي ترعرت فيه السيدة فيروز في بيروت

فريال يوسف: &#34;أنا بخلي الرجل يسيح قبل ما يوصلي&#34;

فريال يوسف: "أنا بخلي الرجل يسيح قبل ما يوصلي"

وفاة ملكة جمال الكون قبل يوم من عيدها العشرين

وفاة ملكة جمال الكون قبل يوم من عيدها العشرين

منى الشاذلي تدخل منزل ليلى مراد وابن الاخيرة يعترض.. شاهدوا رقي ذوقها

منى الشاذلي تدخل منزل ليلى مراد وابن الاخيرة يعترض.. شاهدوا رقي ذوقها

خالد يوسف يحتفل رغم وجود شهيرات في السجن بسببه بعد الفيديوهات الفاضحة

خالد يوسف يحتفل رغم وجود شهيرات في السجن بسببه بعد الفيديوهات الفاضحة

أحمد إبراهيم يكشف فارق العمر بينه وبين أنغام بنفسه للمرة الأولى

أحمد إبراهيم يكشف فارق العمر بينه وبين أنغام بنفسه للمرة الأولى

شاهيد كابور يستفز مشاعر الفقراء بهذه الصورة

شاهيد كابور يستفز مشاعر الفقراء بهذه الصورة

ماذا قال محمد رمضان بعد تفوقه على ويل سميث؟

ماذا قال محمد رمضان بعد تفوقه على ويل سميث؟

عربي

12 قتيلًا وجريحًا في تفجير شمال العراق

12 قتيلًا وجريحًا في تفجير شمال العراق

لأول مرة في لبنان.. نساء في سلاح الجو

لأول مرة في لبنان.. نساء في سلاح الجو

تبادل للهدايا بين السعودية وقطر

تبادل للهدايا بين السعودية وقطر

عمر البشير يُطلق سراح المعتقلات السودانيات

عمر البشير يُطلق سراح المعتقلات السودانيات