الجهاد الإسلامي تُعلّق على حادثة إطلاق النار التي استهدفت حلس





وقال البطش في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "ندين حادثة إطلاق النار على مركبة القيادي في فتح، أحمد حلس (أبو ماهر)، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في قطاع غزة أمس الجمعة".



وأضاف" هذا عمل مرفوض ومدان، وخارج عن تقاليد وأخلاق وأعراف شعبنا المجاهد، ومحاولة لخلط الأوراق، وإشاعة البلبلة والفتنة في صفوف شعبنا الفلسطيني، بينما كانت الجماهير الحاشدة تشارك في الجمعة الـ 50 من مسيرات العودة، وكسر الحصار شرقي القطاع مع توالي الجرحى وارتقاء الشهداء.



وتابع: "إننا إذ نحمد الله على سلامة الأخ العزيز أحمد حلس (أبو ماهر) لنهنئ أهله وذويه بسلامته أيضاً".



وقال البطش: "إننا إذ نثق بقدرة الأجهزة الأمنية في غزة على حماية جبهتنا الداخلية من الفلتان والفوضى، لندعوها إلى سرعة الكشف عن المنفذين لهذه الفعلة، وتقديمهم للعدالة" .



وتابع: "نجدد دعوتنا لرص الصفوف في مواجهة الاحتلال الصهيوني، والمتعاونين معه، واستعادة الوحدة الوطنية؛ لمواجهة مخططات تصفية قضية الأمة فلسطين".

رام الله - دنيا الوطنعلّق عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، على حادثة إطلاق النار على سيارة القيادي في حركة فتح، أحمد حلس، أمس الجمعة.