القواسمي: إدارة ترامب ونتنياهو يتحملان مسؤولية ونتائج قراراتهما



وأعاد القواسمي، التأكيد على موقف حركة فتح، أننا نموت ولا نتخلى عن القدس وحقوق شعبنا، وأن الحصار والسرقة لأـموال شعبنا، لا تزيدنا إلا عزيمة وإرادة وإصراراً على الصمود والثبات ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

الفلسطيني، وذلك من خلال قطع المساعدات عن المستشفيات في القدس، وإغلاق وكالة التنمية الأمريكية، وقطع 800 مليون دولار عن الشعب الفلسطيني، ووقف مساهمتها في وكالة (أونروا) بمبلغ 350 مليون دولار.وقال القواسمي: إن نتنياهو من الجانب الآخر، أخذ قراراً بسرقة وقرصنة أموال شعبنا الفلسطيني، باقتطاع مبلغ 150 مليون دولار، مؤكداً أنهما يتحملان المسؤولية الكاملة، وما يمكن أن يحدث.