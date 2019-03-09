تفاصيل العناوين الثلاثة لمباحثات الوفد الأمني المصري مع الفصائل بغزة

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



كشف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، محمود خلف، تفاصيل العناوين الثلاثة، التي ناقشها المصريون مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الجمعة.







وقال خلف، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن المصريين بحثوا ثلاثة عناوين رئيسية مع الفصائل؛ التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، والمصالحة الفلسطينية، والتسهيلات على معبر رفح البري.







وأوضح خلف، أن الوفد الأمني المصري وعد الفصائل بمواصلة واستمرار جهوده في هذا الملف، مضيفاً: "المصريون سيواصلون جهودهم في ملفات البضائع، وتحسين الكهرباء، وضخ السولار لمحطة التوليد، وإدخال الأموال عبر الأمم المتحدة".





ولفت خلف، إلى أن المناقشات في هذه الملفات ستكون بالتدرج،



وأن المصريين، سيناقشون تلك العناونين بالتوازي مع ملف المصالحة الفلسطينية، والذي تعتبره مصر أولوية لديها.





وأضاف خلف: "الوفد الأمني المصري قدم وعوداً بتحسين سير العمل في (معبر رفح البري) للعائدين، إلى جانب تقديم مزيد من التسهيلات على المعبر".









واستطرد: "بالأمس كانت هناك جلسة، ضمت كل الفصائل، والجميع كانوا مدعوين، ونوقشت الأمور في الجلسة التي تم الدعوة لها".

وتابع: "لا نتائج حتى اللحظة، لكن مصر ستبدأ جولة جديدة من التفاوض مع الإسرائيليين، والجهود لن تنتهي، كما أن إدخال الأموال اختلفت الآلية، وتحولت الأموال عبر الأمم المتحدة وبرامج التشغيل عبر اللجنة القطرية، وبهذا الحال يتم اعتبارها مساعدات لقطاع غزة وبالتالي الفصائل لا علاقة لها بها".وحول استثناء فصائل من المقاومة الفلسطينية من الاجتماعات مع المصريين، قال خلف، إن هذا الأمر شأن مصري؛ فالوفد الأمني طلب أولاً الجلوس مع أربعة فصائل هي حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية، كما جلسوا مع حركة فتح".يذكر، أن الوفد الأمني، وصل الأسبوع الماضي إلى قطاع غزة؛ للقاء الفصائل الفلسطيني، وحركة حماس، ثم غادر إلى تل أبيب وعاد الخميس والجمعة لقطاع غزة، وغادر مساءً.