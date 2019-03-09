شؤون فلسطينية

الحية: هناك نهايات لبعض الملفات التي يقوم بها الوفد المصري بغزة

الحية: هناك نهايات لبعض الملفات التي يقوم بها الوفد المصري بغزة
خليل الحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، خليل الحية، أن وفد المخابرات المصرية، لا يزال يبذل جهداً كبيراً؛ لإلزام الاحتلال الإسرائيلي، بتفاهمات كسر الحصار عن غزة، واصفًا جولاته الجارية بأنها "أكثر أهمية من أي وقت مضى".


وقال الحية، في تصريحات صحفية: إن الوفد المصري أعطى "فرصة مهمة ليأخذ الدور والزمن المطلوب، لكن لن يطول عن نهاية الأسبوع الجاري"، مشيرًا إلى وجود جولات ونهايات لبعض الملفات التي يقوم بها الوفد.

وتوقع الحية النجاح لجهود مصر، قائلًا: "نتوقع للوفد الأمني المصري النجاح، ونريد أن يرى شعبنا شيئاً ملموساً يخفف من معاناته، في قضايا الفقر والبطالة والعمل والكهرباء والصيد، ومشاريع أخرى".

وأشار إلى أن الوفد المصري، قدم إلى غزة، بعد جولة من المشاورات والتفاهمات مع الاحتلال؛ لإلزامه بأن يعيش شعبنا بكرامة وحرية على أساس رفع الحصار والتخفيف من معاناته، مؤكدًا استمرار مصر بهذه الجولة مع الاحتلال، وأطراف أخرى.

وتابع الحية: "نتشاور مع إخواننا في مصر، واعتقادي أن الجهد المصري المبذول، سيفضي إلى حياة أفضل، ورفع ملموس من معاناة شعبنا"، لافتًا إلى أنه "حين يتم الاتفاق نهائياً بلا شك سيلمسه المواطن، وسيتم الإعلان عنه".

وفيما يتعلق بالمنحة القطرية لقطاع غزة، أشار القيادي في حماس إلى أنها أحد جوانب التفاهمات التي تلكأ الاحتلال بتنفيذها سابقًا، وأضاف: "دعنا ننتظر نهاية هذه الجولة، لنرى ما تسفر عنه، من خير لشعبنا".

وفي ملف المصالحة الفلسطينية، أكد الحية، أنه على رأس أجندة مصر، مضيفًا "لم تكن المصالحة يوماً من الأيام في أي لقاء بيننا وبين المصريين غائبة"، مبيناً أن قيادة الحركة، تبادلت أفكاراً ومقترحات في زيارتهم الشهر الماضي للقاهرة.

وقال: "هذه الأفكار والمقترحات هي بحوزة المصريين، وننتظر كيفية تنفيذها من أجل الوصول إلى مصالحة حقيقية قائمة على شراكة، وتنفيذ الاتفاقيات، وإعادة ترتيب النظام السياسي الفلسطيني".

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