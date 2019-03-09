دولي

تحقيق بريطاني: روسيا اختطفت الطائرة الماليزية المنكوبة

تحقيق بريطاني: روسيا اختطفت الطائرة الماليزية المنكوبة
رام الله - دنيا الوطن
عرضت القناة الخامسة البريطانية، فيلماً وثائقياً، تناولت في قضية الطائرة الماليزية المفقودة.

ووفق شبكة (سكاي نيوز)، قالت: إن روسيا تقف وراء هذه المأساة، في محاولة منهم للفت الانتباه بعيداً عن الصراع في شبه جزيرة القرم، التي استولوا عليها في نفس وقت سقوط الطائرة.

وقال الوثائقي: إنه بعد 38 دقيقة فقط من إقلاع الطائرة، وتحديداً تحليقها فوق بحر الصين الجنوبي، فقدت الطائرة بوينغ 777 الاتصال مع مراقبة الحركة الجوية.

وبعد دقائق، اختفت الطائرة من على شاشات المراقبة الجوية، لكن أجهزة الرادار العسكرية، تمكنت من تتبع الرحلة التي انحرفت بشكل كبير عن مسار طيرانها، لمدة ساعة أخرى.

وعلى بعد 200 ميل من بدء الرحلة، اختفت الطائرة بكاملها قبالة الساحل الشرقي لماليزيا، واكتنف الغموض مصيرها.

وقال الصحفي العلمي جيف وايز: "من كان يقود الطائرة كان على علم بعدم إمكانية تتبع أجهزة الرادار والمراقبة الجوية للطائرة في الفضاء الجوي الميت، وهو ما تم فعله عن عمد".

والفضاء الجوي الميت يعني الفضاء الجوي الذي لا يدور فيه الهواء، أي أن الطائرة حلقت في طبقة من طبقات الغلاف الجوي تكاد تخلو من الهواء.

ونقلت صحيفة (مترو) البريطانية مقتطفات عن مداخلة وايز الذي تابع قوله: "حدث هذا بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، وأرادت أن يتحدث الناس عن شيء آخر، وفجأة تحول اهتمام العالم إلى حادث اختفاء الطائرة".

ورجح الصحفي، أن شخصاً يحمل الجنسية الروسية كان على متن الرحلة "تدخل في عمل أنظمة الطائرة، وحاول إيهام أجهزة الرادار بالانحراف عن خارج المسار المقرر".

وحاول وايز توطيد زعمه بقوله: إنه بعد أربعة أشهر فقط من الحادث، سقطت رحلة ركاب ماليزية بصاروخ أرض جو على شرق أوكرانيا، مضيفاً أنها طائرة بوينغ 777، ومن نفس طراز (إم. إتش 370).

ويقال: إن الصاروخ الذي أصاب الطائرة، أطلق من أراض أوكرانية، يسيطر عليها متمردون، موالون لروسيا.

وفي المقابل، قلل خبراء آخرون في مجال الطيران من قوة مزاعم الصحافي العالمي، على الرغم من أنهم قالوا إن "عملاً متعمداً" وراء اختفاء الطائرة.

وانتقد الصحفي في مجال الطيران، ديفيد ليرماونت مزاعم وايز، قائلاً: "إن مثل هذه النظريات رائعة بالنسبة لجيمس بوند، لكنها ليست منطقية في العالم الحقيقي، لكنه لم يكن حادثاً، وأعتقد إنه عمل مدبر خطط بذكاء ثم نفذ من قبل شخص ما على متن الطائرة".

يذكر، أنه في كانون الثاني/ يناير 2017، ألغت ماليزيا والصين وأستراليا عملية، بحث تحت الماء في المحيط الهندي، استمرت لمدة عامين، وبلغت تكلفتها 200 مليون دولار أسترالي (141.60 مليون دولار) لعدم العثور على أي آثار للطائرة.

وانتهت عملية بحث ثانية، دامت ثلاثة أشهر، وقادتها أوشن إنفينيتي في أيار/ مايو العام الماضي؛ لعدم العثور أيضاً على أي آثار للطائرة.

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