العمادي يصل غزة غداً الأحد عبر معبر بيت حانون





يأتي ذلك، في وقت تشهد فيه المباحثات بين حركة حماس، وحكومة الاحتلال، حول تثبيت تهدئة في قطاع غزة، برعاية مصرية، دخولها مرحلة حسّاسة.





وكان وفد أمني مصري، غادر القطاع أمس الجمعة، بعد زيارة استمرت يوماً واحداً، وهي الثانية في غضون ثلاثة أيام، حيث أجرى الوفد لقاءات مع حركة حماس، وقيادة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.





وكانت حركة حماس، رفضت قبل نحو شهرين استلام الدفعة الثانية من الأموال القطرية، المخصصة لموظفي حكومة غزة السابقة، بسبب ما وصفته بالابتزاز الإسرائيلي.





وقالت وسائل إعلام عربية وإسرائيلية: إن حركة حماس تشترط استلام مبلغ 20 مليون دولار من أجل تهدئة الأوضاع في قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنيصل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، القطاع غداً الأحد، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.