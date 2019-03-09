بينهم أربعة محكومون بالمؤبد.. ستة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في السجون

رام الله - دنيا الوطنأفادت إذاعة (صوت الأسرى) أن ستة أسرى من الضفة الغربية، يدخلون اليوم السبت، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أربعة محكومون بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:الأسيرة أنسام عبد الناصر شواهنة من قلقيلية، المحكومة بالسجن خمسة أعوام، ومعتقلة منذ عام 2016، وأمضت ثلاثة أعوام في سجون الاحتلال.ومن مدينة الخليل، الأسير أنس كمال مصطفى المسالمة (34 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا داخل سجون الاحتلال.والأسير علي حسن عبد الله الرجبي (42 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في السجون.ومن مدينة طولكرم، الأسير بسام سليم عبد الرحمن أبو سفاقة المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا داخل سجون الاحتلال.والأسير حلمي عبد الكريم محمد هماش من مخيم الدهيشة في بيت لحم المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 15 عامًا في السجون.ومن جنين الأسير أنس راشد أحمد حثناوى (41 عامًا) المحكوم بالسجن 27 عامًا، ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 15 عامًا في السجون.