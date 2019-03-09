بناه قبل 8 سنوات.. الاحتلال يجبر المقدسي عليوات على هدم منزله

أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، المواطن عطا الله عليوات على هدم منزله في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، بيده، بحجة البناء دون ترخيص.





وأوضح المواطن عليوات، أن بلدية الاحتلال، أصدرت قرارًا يقضي بهدم المنزل، رغم محاولته خلال السنوات الماضية ترخيصه، ودفع غرامات مالية بلغت قيمتها نحو 100 ألف شيكل.





وأضاف أنه شرع بهدم أجزاء من منزله، ليكمله خلال اليومين القادمين، لافتًا إلى أن مساحته تبلغ 80 مترًا مربعًا، وأنه بناه قبل 8 سنوات، بعد هدم منزله الأول، ويعيش فيه 7 أفراد، بينهم 5 أطفال.

رام الله - دنيا الوطن