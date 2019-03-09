المجلس الوطني: محاولة اغتيال حلّس مُدانة وخارجة عن تقاليد العمل الوطني

رام الله - دنيا الوطنأكد المجلس الوطني الفلسطيني، أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس، في غزة، عمل مُدان ومُستنكر، وهي خارجة عن تقاليدنا وأعرافنا الوطنية الفلسطينية، وتضفي مزيداً من التعقيد على العلاقات الداخلية الفلسطينية.وأضاف المجلس في تصريح صحفي، صدر اليوم عن رئيسه، سليم الزعنون، أن الحل الوحيد لإنهاء كافة مظاهر الفلتان الأمني وغيره في قطاع غزة، يكون بتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بعملها، وتحمل كافة مسؤولياتها حسب القوانين الفلسطينية، واتفاقيات المصالحة الوطنية.وأكد المجلس الوطني، أنه في الوقت الذي يقوم فيه رئيس لجنة الانتخابات المركزية، د. حنا ناصر، بالمشاورات في قطاع غزة تمهيداً لإجراء الانتخابات الفلسطينية وإنهاء الانقسام، تخرج فئة ضالة لتخريب تلك الجهود، متسائلاً عن المستفيد من تلك الأعمال الإجرامية التي تزيد من أمد الانقسام، وتفتح الباب لمزيد من الفوضى.وشدد المجلس الوطني الفلسطيني، على أن من يتحمل مسؤولية هذا العمل الجبان، الذي هو نتيجة من نتائج اسمرار الانقسام البغيض، هي سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة، مطالباً بضرورة فتح تحقيق فوري، ومعاقبة الجناة.