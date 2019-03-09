مجدلاني يُدين محاولة اغتيال حلس ويعتبرها مُقدمة لاستهداف الحالة الوطنية

اثناء عودته من احتفال ترسيم كشافة بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة، والهادفة لخلق حالة من الفوضى لإطالة أمد الانقسام، وكذلك لضرب السلم الأهلي والمجتمعي، عبر استهداف الحالة الوطنية.



وحمل مجدلاني حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الغادرة، باعتبارها لا زالت حكومة الأمر الواقع في قطاع غزة.



وأشار إلى أن هذا العمل يعتبر بمثابة أكبر خدمة مجانية للاحتلال، وللإدارة الأمريكية، ومشروعهما التصفوي للقضية الفلسطينية.



وأكد مجدلاني أن هكذا أعمال مشبوهة وسلوكيات دخيلة على ثقافة شعبنا الفلسطيني، وما يعنيه ذلك، أن المتورطين بمثل هذه الأعمال ليسو أكثر من أدوات رخيصة، داعياً حركة حماس إلى تحمل المسؤولية، وتسليم الجناة إلى القضاء الفلسطيني لمحاسبتهم.



رام الله - دنيا الوطندان الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني، محاولة الاغتيال التي تعرض لها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية أحمد حلس،