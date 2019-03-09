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12 قتيلًا وجريحًا في تفجير شمال العراق

12 قتيلًا وجريحًا في تفجير شمال العراق
رام الله - دنيا الوطن
أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، مساء أمس الجمعة، 8 آذار/ مارس، مقتل وإصابة 12 شخصاً، بينهم رجل أمن وفتاة، إثر اعتداء، استهدف مركز محافظة نينوى، شمال العراق.

وأعلنت الخلية في بيان لها، أن اعتداء إرهابياً، بواسطة عجلة مركونة نوع (كيو كيو) صفراء اللون، وقع أمام إحدى المطاعم في حي المثنى، بالجانب الأيسر لمدينة الموصل، مركز نينوى، شمالي العاصمة بغداد، بحسب ما نقلت وكالة (سبوتنيك).

وقالت الخلية: إن الاعتداء أسفر عن مقتل رجل أمن، وفتاة، وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة.

يشار إلى أن مدينة الموصل، شهدت الخميس 28 شباط/ فبراير، اعتداء بواسطة سيارة مفخخة، كانت مركونة بجانب السور الخارجي لمنطقة المجموعة الثقافية في الساحل الأيسر.

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