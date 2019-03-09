دولي

شاهد: أردوغان يُعيد إلقاء قصيدة تسببت بسجنه قبل 20 عاماً

شاهد: أردوغان يُعيد إلقاء قصيدة تسببت بسجنه قبل 20 عاماً
رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
أعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلقاء قصيدة تسببت بسجنه قبل عشرين عاماً، وذلك في زيارة له لمدينة سعود شرقي البلاد.

ووفق ما أوردت (روسيا اليوم)، فقد ألقى أردوغان في المدينة قصيدة كتبها الشاعر التركي، ضياء غوقلب، حيث سُجن أردوغان بسببها قبل نحو 20 عاماً.

وألقى أردوغان قبل نحو20 سنة القصيدة التي يقول فيها الشاعر: "المآذن رماحنا، وقببنا خوذاتنا، والمساجد ثكناتنا، والمؤمنون جنودنا"، واتهم أردوغان الذي كان رئيسا لبدية اسطنبول آنذاك، بسبب هذه القصيدة بالتفريق بين الأديان ومعاداة العلمانية.

ودخل أردوغان السجن في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1999 وخرج في أذار/مارس سنة 2000، وأسس مع رفاقه بعد ذلك حزب "العدالة والتنمية" الذي يحكم تركيا حتى الآن منذ سنة 2002.

 

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