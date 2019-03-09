شؤون فلسطينية

موسى: "حلس" تلقى تهديدات من داخل فتح والاتهامات "سخيفة ولإثارة القلاقل"

موسى: "حلس" تلقى تهديدات من داخل فتح والاتهامات "سخيفة ولإثارة القلاقل"
يحيى موسى
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
علق القيادي في حركة حماس، يحيى موسى، على تصريحات قيادات من حركة فتح حول وجود فلتان أمني في قطاع غزة، ومسؤولية الأمن بغزة عن إطلاق النار على عضو اللجنة المركزية لفتح أحمد حلس.

وقال موسى، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن هذا الحديث سخيف ولإثارة القلاقل والنعرات، لافتاً إلى أن حركة فتح لم تعد تهتم بما يجري بالقدس ولا مستقبل القضية الفلسطينية.

وأضاف موسى: "تحاول حركة فتح أن تثير قضايا هنا وهناك، والجميع يعلم أن كل أهل قطاع غزة، هم تحت الرعاية الأمنية، 
وفي المقدمة من كانوا مناضلين، ويعملون في السلطة الوطنية سواء أكان فتحاوياً أو جبهاوياً أو حمساوياً".

وتابع: "وزارة الداخلية، تُجري تحقيقاتها بهذا الحدث لكشف الحقيقة، وسبق أن كشفت الحقائق من وراء كل الأحداث ولا نريد أن نسير على نهج حركة فتح في إثارة القلاقل".

واستطرد: "التهديدات جاءت لأحمد حلس من داخل حركة فتح، ونترك المسؤولية لوزارة الداخلية لتحديد الجناة، ونحن مسؤولون عن أمنهم، ولن نقبل بالإساءة لأي واحد منهم، وأحمد حلس ليس له منا إلا كل احترام".

وقال موسى: "أحمد حلس لم ينصع لتحريضات رام الله، عندما أرادت أن تدخل غزة في دوامة، وكان له موقف شجاع يحسب له، وأحمد حلس ليس له أعداء في غزة، وهذا حدث لابد أن نحاسب المسؤولين عنه"، وفق تعبيره.

واستكمل: "لن نقول أن مطلقي النار من فتح، ولن ننجر لمربع الاتهامات".

يذكر، أن حركة فتح، قالت: إن هناك فلتان أمني منظم في قطاع غزة، يستهدف قيادتها وكوادرها، مشيراً إلى أن محاولة اغتيال  حلس، تعكس حالة الفوضى والفلتان، الذي يستهدف الحركة وقياداتها.

وأوضح الناطق باسم الحركة، عاطف أبو سيف، أن حماس وسلطتها في غزة سلطة الأمر الواقع، تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ذلك، فتح في غزة يُعتقل قادتها وكوادرها، ويُعذبون بطريقة غير إنسانية، ويتم استهداف كل ما يتعلق بالحركة والقيادة.

وأضاف: "ما يجري في غزة، يعكس رغبة حماس بالتمسك بالانقسام على حساب المصلحة الوطنية، الأمر الذي يتطلب موقفاً وطنيًا تجاه استعادة الوحدة الوطنية، ومحاربة الانقسام".

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