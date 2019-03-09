بحرية الاحتلال تستهدف صيادي غزة

رام الله - دنيا الوطنأطلقت بحرية الاحتلال، نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين في عرض بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.وأفادت مصادر محلية، بإطلاق زوارق الاحتلال الحربية لنيرانها تجاه الصيادين، مما أجبرهم على الخروج من البحر، دون وقوع إصابات.وأمس، اعتقلت بحرية الاحتلال، أربعة صيادين، وصادرت مركبهم قبالة بحر منطقة السودانية.