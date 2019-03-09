شؤون فلسطينية

فتح: فلتان أمني مُنظّم في قطاع غزة يستهدف قيادتنا وكوادرنا

فتح: فلتان أمني مُنظّم في قطاع غزة يستهدف قيادتنا وكوادرنا
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، "وجود حالة فلتان أمني منظم، تستهدف قيادتها وكوادرها.

وقال الناطق باسم حركة فتح، عاطف أبو سيف، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن ما حدث من محاولة الاغتيال التي وصفها بـ"الجبانة" بحق مفوض التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية، عضو اللجنة المركزية للحركة، أحمد حلس، تعكس حالة الفوضى والفلتان، الذي يستهدف الحركة وقياداتها.

وأضاف أبو سيف، في بيانه، أن حركة حماس وسلطتها في غزة سلطة الأمر الواقع، تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ذلك، فتح في غزة يُعتقل قادتها وكوادرها، ويُعذبون بطريقة غير إنسانية، ويتم استهداف كل ما يتعلق بالحركة والقيادة.

وأوضح، أن ما يجري في غزة، يعكس رغبة حماس بالتمسك بالانقسام على حساب المصلحة الوطنية، الأمر الذي يتطلب موقفاً وطنيًا تجاه استعادة الوحدة الوطنية، ومحاربة الانقسام.

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