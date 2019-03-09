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لأول مرة في لبنان.. نساء في سلاح الجو

لأول مرة في لبنان.. نساء في سلاح الجو
رام الله - دنيا الوطن
احتفت وسائل إعلام لبنانية، بالملازم أول الطيار شانتال كلاس (27 عاماً) والملازم أول الطيار ريتا زاهر (26 عاماً)، اللتين على عكس النساء العاملات في السلك العسكري، قرّرتا لعب دور "غير تقليدي".

وأشارت الصحف إلى أنه يمنع على النساء المنخرطات في الجيش التواجد على الخطوط الأمامية، موضحة أن هذه القاعدة لا تسري على سلاح الجو.

وفي وقت تتولى فيه النساء في السلك العسكري مهاماً إدراية أو لوجيستية، يضع قائد الجيش الجنرال جوزيف عون، تعزيز دور المرأة على رأس أولوياته، بل يقضي هدفه الأقصى بتمكين النساء من الاضطلاع بأدوار قتالية، بحسب (سبوتنيك).

وتطرقت وسائل الإعلام إلى قصة الشابتيْن شانتال وريتا، مشيرة إلى أنه تم قبولهما في سلاح الجو اللبناني، علماً أن ست نساء تقدمن بطلبات حتى يومنا هذا.

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