الشعبية تَستنكر بشدة إطلاق النار على سيارة القيادي حلس

رام الله - دنيا الوطناستنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة، حادثة إطلاق النار على سيارة القيادي، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أبو ماهر حلس، في المحافظة الوسطى بقطاع غزة مساء أمس الجمعة، داعية الأجهزة الأمنية في غزة إلى سرعة الكشف عن الجناة، وتقديمهم للعدالة.وشددت الجبهة على ضرورة محاصرة تداعيات هذا الحادث الآثم، بلجم كل الأيادي الخفية والمشبوهة، التي تستهدف إشعال الفتنة وصب الزيت على النار، وقطع الطريق على أية محاولات جدية لإنجاز المصالحة، واستعادة الوحدة.