شؤون فلسطينية

نائب نقيب المحامين: إطلاق النار على موكب حلس عمل جبان هدفه الفتنة

نائب نقيب المحامين: إطلاق النار على موكب حلس عمل جبان هدفه الفتنة
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب نقيب المحامين، عبد العزيز الغلاييني: إن جريمة إطلاق الرصاص على موكب المناضل أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، هو عمل جبان هدفه إثارة الفتنة.

وقال نائب نقيب المحامين: "لا يجوز أن يمر هذا الفعل الشنيع مرور الكرام، بدون التوقف عند تداعياته لمعرفة أسبابه المخفية، مطالباً الجهات الرسمية بالعمل على ملاحقة المجرمين، وتقديمهم للعدالة، مضيفاً: "إننا في نقابة المحامين، ننظر ببالغ الخطورة لتداعيات هذا العمل الجبان، ونُعلن استنكارنا الشديد لهذة الجريمة النكراء.

ودعا الغلاييني، لإنهاء الانقسام، وإعادة الوحدة الوطنية بين شطري الوطن، مؤكداً أن المستفيد الوحيد من الانقسام، هو الاحتلال وأعاونه.

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