الإعلام الإسرائيلي: 300 مليون دولار مقابل التهدئة في غزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت القناة الثانية الإسرائيلية، أن تل أبيب، مستعدة لتمويل خطة الأمم المتحدة لإعادة بناء وتطوير قطاع غزة بقيمة 300 مليون دولار، وأن حماس غير معنية بالتصعيد وتريد استمرار الهدنة، كما تم الاتفاق عليها في البداية، وتسعى للتوصل إلى حزمة اقتصادية تهدف لإعادة بناء وتطوير قطاع غزة، إضافة إلى توفير فرص عمل.وقالت القناة الثانية، في تقرير نشرته: إن تنفيذ الخطة يتطلب الهدوء ووقف التوتر على الحدود، وإن إسرائيل تقبل بإشراف الأمم المتحدة، على دخول الأموال إلى قطاع غزة، حال الوصول إلى تهدئة.وأشارت إلى أن قادة الجيش الإسرائيلي، اجتمعوا مع الوفد المصري، الذي يضم كبار ضباط المخابرات المصرية؛ لبحث طرق تضمن عدم تصاعد التوتر على حدود غزة، والتوصل إلى اتفاق.