"الحركي للصحفيين" يُكرم كوكبة من الإعلاميين في محافظة خانيونس





















وأضاف فروانة، أن المكتب الحركي عازم على مواصلة العمل من أجل خدمة الإعلام الفتحاوي، وتكريم الإعلاميين المميزين في كافة المحافظات الجنوبية.من جانبه، توجه رأفت القدرة، مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في المحافظات الجنوبية، بالشكر إلى المكتب الحركي على هذه البادرة الرائعة والجميلة، وتكريم هذه النخبة من الإعلاميين، الذين رغم أن بعضهم تقاعدوا بحكم السن إلا أنهم لا زالوا نبراساً للعطاء والعمل والجد والاجتهاد.وتحدث الإعلامي القدير أحمد النجار، عن حجم المشاعر الرائعة التي تنتاب الإعلاميين المكرمين، لأن هناك من يحرص على التواصل معهم والاعتراف بجهودهم في خدمة العمل الإعلامي، شاكراً المكتب الحركي على هذا التكريم المميز.هذا وشملت كوكبة الإعلاميين المكرمين: سمير الأغا، ورأفت القدرة، وسليم شراب، ومحمد سالم الأغا، وإبراهيم قنن، وأحمد النجار، وتغريد أبو طير، وعواد طاهر الأسطل، وخالد أحمد الأغا.