شاهد: وزيرة ألمانية تجمع القمامة

رام الله - دنيا الوطنقامت وزيرة الدولة الألمانية لشؤون الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب، فرانزيسكا جيفي، بمشاركة عمال شركات النظافة في جمع القمامة من أمام المنازل، احتفالاً باليوم العالمي للمرأة.وقامت الوزيرة، باستقلال أحد السيارات التابعة لجمع القمامة من المنازل ليفاجأ المواطنون بأن وزيرة تجمع القمامة.يشار إلى أن اليوم العالمى للمرأة، هو احتفال عالمي يوافق الثامن من شهر آذار/ مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا، تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم.