أبو هولي يُحمل حماس المسؤولية عن حياة حلس

رام الله - دنيا الوطناستنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، محاولة الاغتيال التي تعرض لها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية، المناضل أحمد حلس "أبو ماهر"، اثناء عودته من احتفال ترسيم كشافة بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة.وحمّل أبو هولي حركة حماس في قطاع غزة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة أبو ماهر، مطالباً بملاحقة الجناة والكشف عن الجهات المشبوهة، التي تقف وراء هذا العمل الجبان، الذي يصب في مصلحة الاحتلال.وقال: "إن هذا العمل المستهجن والخارج عن النهج الوطني والأخلاقي، يستهدف المصلحة الوطنية الفلسطينية، ووحدة شعبنا الفلسطيني، وعلى السلم المجتمعي، منوهاً إلى وجود أطرافٍ تسعى إلى ضرب وحدة شعبنا، وخلط الأوراق لاستمرار حالة الانقسام؛ لتمرير المشروع الأمريكي - الإسرائيلي أو ما يعرف بـ (صفقة القرن) لتكريس دولة غزة، دون القدس والضفة، وتصفية قضية اللاجئين والقدس، باعتبارها عاصمة دولة فلسطين.