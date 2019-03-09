رئيس جنوب أفريقيا يتخذ قراراً عاجلاً بشأن إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن



قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، إن حكومته تضع خططاً؛ لتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بسفارتها لدى إسرائيل.



ووفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، تأتي الخطوة الجنوب أفريقية، تلبية للقرار الذي اتفق عليه رامافوزا، بالمؤتمر الوطني لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي في البلاد، قبل أكثر من عام.







وأضاف سيريل رامافوزا، أن حكومته تقف مع الشعب الفلسطيني في نضاله، من أجل تقرير المصير، وتعترف "بحق إسرائيل في السيادة"، وفق قوله.





وأشار إلى أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، تعمل على تنفيذ قرار خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي بسفارة جنوب إفريقيا لدى تل أبيب.

وأوضح رئيس جنوب إفريقيا، أن القرار مبني بالتحديد على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، لذا نمارس ضغطا على إسرائيل، لكننا نقول في الوقت نفسه، إننا مستعدون للقيام بدور، وضمان تحقيق السلام في الشرق الأوسط.