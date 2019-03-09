عربي

تبادل للهدايا بين السعودية وقطر

تبادل للهدايا بين السعودية وقطر
رام الله - دنيا الوطن
تبادل رئيس الوفد القطري المشارك في تدريب "درع الجزيرة"، خميس دبلان، مع قائد المنطقة الشرقية السعودي ومساعده، وقائد قوات "درع الجزيرة"، الدروع والهدايا التذكارية.

وكرمت السعودية، الخميس، رؤساء الوفود المشاركين في تدريب "درع الجزيرة"، الذي شاركت فيه قوة قطرية إلى جانب قوات دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، عبر (تويتر)، إن "قيادة المنطقة الشرقية بالسعودية، كرمت رؤساء الوفود المشاركين في تمرين درع الجزيرة المشترك 10، الذي شاركت فيه قوة قطرية بجانب قوات دول مجلس التعاون الخليجي".

وأوضحت صحيفة (الشرق) القطرية، أن "قائد القوة القطرية المشاركة في التدريب خميس دبلان، تبادل الدروع والهدايا التذكارية مع قائد المنطقة الشرقية، ومساعد قائد المنطقة الشرقية، وقائد قوات درع الجزيرة".

ووكانت قطر شاركت، في الاجتماع الـ 18 لقادة القوات البرية لدول مجلس التعاون الخليجي، في مقر الأمانة العامة بالعاصمة الرياض.

أخبار ذات صلة

عمر البشير يُطلق سراح المعتقلات السودانيات

عمر البشير يُطلق سراح المعتقلات السودانيات

حسن نصر الله يدعو إلى &#34;الجهاد بالمال&#34;

حسن نصر الله يدعو إلى "الجهاد بالمال"

مليون جزائري خرجوا اليوم الجمعة ضد ترشح بوتفليقة

مليون جزائري خرجوا اليوم الجمعة ضد ترشح بوتفليقة

الآلاف يحتشدون في &#34;جمعة الحسم&#34; بالجزائر

الآلاف يحتشدون في "جمعة الحسم" بالجزائر

إصابة 5 سعوديين جراء تساقط شظايا طائرة حوثية أُسقطت في أبها

إصابة 5 سعوديين جراء تساقط شظايا طائرة حوثية أُسقطت في أبها

36 دولة توجه توبيخًا للسعودية.. لماذا؟

36 دولة توجه توبيخًا للسعودية.. لماذا؟

نجاة رئيس عربي من محاولة اغتيال

نجاة رئيس عربي من محاولة اغتيال

البشير: السودان يخوص حربًا ضد الفساد

البشير: السودان يخوص حربًا ضد الفساد

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

الشعبية تَستنكر بشدة إطلاق النار على سيارة القيادي حلس

الشعبية تَستنكر بشدة إطلاق النار على سيارة القيادي حلس

نائب نقيب المحامين: إطلاق النار على موكب حلس عمل جبان هدفه الفتنة

نائب نقيب المحامين: إطلاق النار على موكب حلس عمل جبان هدفه الفتنة

&#34;الحركي للصحفيين&#34; يُكرم كوكبة من الإعلاميين في محافظة خانيونس

"الحركي للصحفيين" يُكرم كوكبة من الإعلاميين في محافظة خانيونس

أبو هولي يُحمل حماس المسؤولية عن حياة حلس

أبو هولي يُحمل حماس المسؤولية عن حياة حلس

ارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الاحتلال يَشُن سلسلة غارات على قطاع غزة

الاحتلال يَشُن سلسلة غارات على قطاع غزة

المركز الفلسطيني يستعرض تفاصيل جمعة &#39;المرأة الفلسطينية&#39; شرق غزة

المركز الفلسطيني يستعرض تفاصيل جمعة 'المرأة الفلسطينية' شرق غزة

فتح: محاولة اغتيال &#34;حلس&#34; اعادة لمسلسل الفوضى والفلتان الأمني

فتح: محاولة اغتيال "حلس" اعادة لمسلسل الفوضى والفلتان الأمني

منوعات

ماذا قال محمد رمضان بعد تفوقه على ويل سميث؟

ماذا قال محمد رمضان بعد تفوقه على ويل سميث؟

سوزان نجم الدين على ملابسها الكاشفة: أنا محجبة من الداخل

سوزان نجم الدين على ملابسها الكاشفة: أنا محجبة من الداخل

للمرة الأولى الدكتورة خلود تكشف الجنسية الحقيقيّة لزوجها.. ولهذا لا تقيم في بلده

للمرة الأولى الدكتورة خلود تكشف الجنسية الحقيقيّة لزوجها.. ولهذا لا تقيم في بلده

لن تصدق.. مفاجأة جديدة عن سعاد حسني في &#34;شرم الشيخ&#34;

لن تصدق.. مفاجأة جديدة عن سعاد حسني في "شرم الشيخ"

فيديو.. رانيا يوسف من مطبخها: أحب غسيل الأطباق ولا أقاوم المحشي

فيديو.. رانيا يوسف من مطبخها: أحب غسيل الأطباق ولا أقاوم المحشي

شاهد: &#34;ليدي غاغا&#34; تطلب الزواج من &#34;برادلي كوبر&#34;

شاهد: "ليدي غاغا" تطلب الزواج من "برادلي كوبر"

فيديو: العادات السعودية تتسبب في بكاء اعلامية مصرية.. تعرف على التفاصيل؟

فيديو: العادات السعودية تتسبب في بكاء اعلامية مصرية.. تعرف على التفاصيل؟

سما المصري: المصريين عايزين يعيشوا عيشة ابو لهب ويموتوا ذي الصحابه

سما المصري: المصريين عايزين يعيشوا عيشة ابو لهب ويموتوا ذي الصحابه

شاهد صورة &#34;ليلى اسكندر&#34; التي سخر منها الجمهور..وما علاقة نادين نسيب نجيم؟

شاهد صورة "ليلى اسكندر" التي سخر منها الجمهور..وما علاقة نادين نسيب نجيم؟

علاقة مميزة تجمع خالد الصاوي بـ &#34;العيال&#34; من الكلاب

علاقة مميزة تجمع خالد الصاوي بـ "العيال" من الكلاب

عربي

تبادل للهدايا بين السعودية وقطر

تبادل للهدايا بين السعودية وقطر

عمر البشير يُطلق سراح المعتقلات السودانيات

عمر البشير يُطلق سراح المعتقلات السودانيات

مليون جزائري خرجوا اليوم الجمعة ضد ترشح بوتفليقة

مليون جزائري خرجوا اليوم الجمعة ضد ترشح بوتفليقة

الآلاف يحتشدون في &#34;جمعة الحسم&#34; بالجزائر

الآلاف يحتشدون في "جمعة الحسم" بالجزائر