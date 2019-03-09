تبادل للهدايا بين السعودية وقطر

رام الله - دنيا الوطنتبادل رئيس الوفد القطري المشارك في تدريب "درع الجزيرة"، خميس دبلان، مع قائد المنطقة الشرقية السعودي ومساعده، وقائد قوات "درع الجزيرة"، الدروع والهدايا التذكارية.وكرمت السعودية، الخميس، رؤساء الوفود المشاركين في تدريب "درع الجزيرة"، الذي شاركت فيه قوة قطرية إلى جانب قوات دول مجلس التعاون الخليجي.وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، عبر (تويتر)، إن "قيادة المنطقة الشرقية بالسعودية، كرمت رؤساء الوفود المشاركين في تمرين درع الجزيرة المشترك 10، الذي شاركت فيه قوة قطرية بجانب قوات دول مجلس التعاون الخليجي".وأوضحت صحيفة (الشرق) القطرية، أن "قائد القوة القطرية المشاركة في التدريب خميس دبلان، تبادل الدروع والهدايا التذكارية مع قائد المنطقة الشرقية، ومساعد قائد المنطقة الشرقية، وقائد قوات درع الجزيرة".ووكانت قطر شاركت، في الاجتماع الـ 18 لقادة القوات البرية لدول مجلس التعاون الخليجي، في مقر الأمانة العامة بالعاصمة الرياض.